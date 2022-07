Uno dei fenomeni da sempre nel mirino di Netflix riguarda la condivisione delle password di unico account tra utenti. Gli iscritti, pur sottoscrivendo un abbonamento standard, che non prevede la condivisione con altri utenti, offrono l’accesso ad amici e parenti andando incontro a una spesa mensile irrisoria e usufruendo sostanzialmente dello stesso servizio. Unico limite è l’accesso alla piattaforma da parte di più utenti contemporaneamente e da due luoghi diversi.

Al fine di stroncare il “trucco” degli utenti Netflix potrebbe presto introdurre una novità che non sarà del tutto apprezzata. “Aggiungi una casa” è il nome della nuova funzionalità attualmente in fase di test. Ogni iscritto potrà “acquistare” un luogo da cui poter accedere alla piattaforma.

Netflix introduce “Aggiungi una casa” per contrastare la condivisione delle password!

Netflix introdurrà a breve la nuova funzione “Aggiungi una casa”. Gli iscritti non potranno condividere la password con chiunque poiché la piattaforma sarà in grado di rilevare il luogo dal quale sarà effettuato l’accesso. Ogni account includerà l’accesso da un luogo ma, per accedere alla piattaforma da un posto differente sarà necessario affrontare una spesa aggiuntiva di 2,99 dollari e sarà possibile aggiungere fino a tre “case”.

La piattaforma spiega che sarà possibile accedere e sfruttare Netflix da un luogo differente dal solito, ad esempio in vacanza, per un massimo di due settimane e una sola volta all’anno. In seguito sarà fondamentale affrontare la spesa extra e registrare il nuovo luogo dal quale si desidera accedere.

La funzione sarà aggiunta a breve ma Netflix non ha ancora annunciato la data d’arrivo!