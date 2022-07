Un volantino MediaWorld dal retrogusto davvero incredibile vi attende proprio in tutti i punti vendita e sul sito ufficiale di una delle aziende più ricche di offerte e di promozioni dell’ultimo periodo.

La campagna promozionale che potete trovare descritta nel dettaglio nel nostro articolo, risulta essere disponibile solamente nei negozi e sul sito ufficiale di MediaWorld, quest’ultima location appare come il mezzo ideale per ricevere gli sconti, data la possibilità di spedizione presso il domicilio, però a pagamento, ovvero è richiesto un piccolo contributo da aggiungere a quanto effettivamente mostrato a schermo.

MediaWorld: questi sconti sono per tutti incredibili

La campagna promozionale di MediaWorld appare sin da subito veramente incredibile, grazie alle offerte dal prezzo bassissimo, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di un iPhone 13 Pro, al prezzo di 1099 euro (la variante è da 128GB di memoria interna).

Nel caso in cui non foste interessati al mondo Apple, allora potrete optare per un modello con sistema operativo Android, scegliendo tra i vari Xiaomi 11T Pro, disponibile a 399 euro, passando anche per Oppo Reno8 Lite, in vendita al prezzo finale di 349 euro.

Tutte le altre offerte del volantino Mediaworld riescono a far felici anche gli utenti pronti a risparmiare sull’acquisto di elettrodomestici, prodotti per la casa e similari. Nel caso in cui foste interessati alla visione delle varie promozioni, e prezzi finali di vendita, consigliamo comunque di aprire il prima possibile direttamente il sito ufficiale di MediaWorld stessa.