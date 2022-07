Anche tu metti a caricare il telefono vicino al comodino tutta la notte per arrivare la mattina col la batteria al 100%? È un’azione che ormai fanno in tanti per affrontare la giornata nel migliore dei modi, ma dovresti smettere subito di farlo.

Infatti, in base ad alcune stime, circa il 62% degli italiani tiene il telefono in carica tutta la notte. Dovresti sapere, però, che un altro studio ha messo in evidenza come può essere pericolosa un’azione del genere.

Dallo studio sono purtroppo emersi dei dati preoccupanti e che emanano l’allarme a tutte le persone: non caricate il telefono tutta la notte e soprattutto vicino al vostro comodino o cuscino, si rischiano incidenti gravi. Ma perché?

Ecco perché non devi lasciare il telefono in carica tutta la notte

Cosa può succedere durante la notte? Durante la ricarica lo smartphone genera calore, soprattutto per via della batteria. Quindi, può surriscaldarsi facilmente e se qualcosa va storto nel processo di dissipazione del calore, il telefono può incendiarsi velocemente.

Se ci si accorge di un malfunzionamento qualsiasi durante il giorno, è più facile correre ai ripari. Di notte, invece, potremmo non farci caso e rischiare dei potenziali rischi molto più seri da cui stare assolutamente alla larga.

Posizionare il telefono durante la notte lontano da dove dormiamo potrebbe essere una soluzione da tenere in considerazione. Molti lo mettono addirittura sotto al cuscino, usandolo come sveglia. Ciò è altamente sconsigliato proprio per il rischio che abbiamo detto prima.

Oltre a caricare lo smartphone lontano da dove dormiamo, sarebbe meglio anche non fare arrivare la carica al 100%. Non solo si andrebbe ad evitare il rischio incendio, ma potremmo anche tenere la batteria più a lungo evitandone il deterioramento.