Lavatrice: se non volete finire tutto lo stipendio, vi conviene seguire questi consigli!

La società consulenze economiche Nomisma Energia ha fatto luce sui consumi di energia elettrica che potrebbe subire un aumento del +17% (si stima fino a 195 euro in più). Pertanto, nonostante l’intervento del Governo Draghi pari a oltre 3 miliardi di euro, la situazione non migliorerà. Piuttosto, dateci retta, ottimizzate le spese utilizzando la lavatrice in determinati orari (e non solo).

Lavatrice: i trucchi che vi faranno risparmiare

Aprite bene le orecchie: fare la lavatrice dalle ore 8 alle ore 19 dal lunedì al venerdì è severamente sconsigliato. Piuttosto è meglio fare il bucato dalle ore 7 alle ore 8 e dalle ore 19 alle ore 23 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì. Ancora più vantaggioso è fare il bucato dalla mezzanotte alle ore 7 e dalle 23 a mezzanotte dal lunedì al sabato, nei giorni festivi e per tutta la domenica.

Ma non finisce qui, perché ci sono molti altri trucchetti da tenere bene a mente se si vuol risparmiare sulle bollette. Qualora i capi che avete nel cesto non siano particolarmente sporchi, potrete tranquillamente impostare la temperatura a 40 gradi. In molte lavatrici ricorre l’impostazione “eco” per risparmiare e allo stesso tempo avere una pulizia certa. Inoltre è anche possibile evitare il prelavaggio: basterà passare uno smacchiatore a capo asciutto e, poi, procedere ad un ciclo di lavaggio normale.

Ig ogni caso, per risparmiare sulle bollette è sempre bene utilizzare la lavatrice solo a pieno carico e a temperature basse (circa 30/40 gradi). Grazie a questi semplici accorgimenti ridurrete le vostre lavatrici da 4 a tre utilizzi settimanali e risparmierete centinaia di euro.