Continuano ad essere minacciosi e molto pericolosi i tentativi di phishing legati ai principali istituti bancari. Nel corso di queste settimane numerosi episodi di truffe hanno riguardato una nutrita parte dei clienti di Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo, gli hacker colpiscono ancora con queste truffe

Ad essere sempre al centro dell’attenzione per i clienti di Intesa Sanpaolo sono i tentativi di truffa via mail ed SMS. Con la scusa di finti bonifici, il cui valore supera spesso la quota dei 1000 euro, gli hacker cercano di indirizzare gli utenti a cliccare su un link in allegato alle suddette comunicazioni.

I pericoli per gli utenti che seguono la via indicata dagli hacker e che accedono ai link è molto alto. In prima battuta, i malintenzionati potrebbero avere gioco facile nel rubare le principali informazioni riservate dei clienti di Intesa Sanpaolo. Nelle ultime settimane, a tal proposito, sono aumentati in numero esponenziale gli episodi di furti d’identità e di profili fake.

Spesso le truffe per le banche prendono di mira anche i profili tariffari per la telefonia. Proprio a causa di queste comunicazioni, molti clienti di TIM, Vodafone e WindTre si ritrovano servizi a pagamento attivati sul piano tariffario. La spesa per questi servizi a pagamento può essere anche superiore ai 10 euro per settimana.

Grande attenzione, ovviamente, anche sul fronte dei risparmi. Laddove gli utenti dovessero condividere le loro credenziali di home banking, ci sarebbe un rischio molto più che alto di vedere persi i propri risparmi sul conto corrente o sulle carte di debito ad esso associate.