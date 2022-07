L’estate è arrivata, il nostro continente se ne sta decisamente accorgendo a causa della prepotenza con cui il caldo ha investito tutto il territorio europeo con una violenza mai vista, tant’è che probabilmente questa sarà ricordata come una delle estati più caldi mai viste nella storia dell’umanità, non a caso l’anticiclone sopra l’Europa, che ancora non è alla sua massima potenza, ha ricevuto il nome di Apocalisse4800, il cui numero in suffisso rappresenta la quota a cui si raggiunge lo zero Celsius, dettaglio che lascia intendere come le temperature siano troppo elevate a quote alte con conseguente effetto devastante per gli habitat.

La foto preoccupante

In questo scenario tutt’altro che rassicurante, il satellite Eumetsta ha recentemente catturato un’immagine dell’Europa che la dice decisamente lunga, si tratta infatti di una punta di rarità senza precedenti, mostra infatti il nostro continente, all’interno del quale si constano generalmente zone anche spesso piovose, completamente privo di formazioni nuvolose.

La foto è stata scattata il 18 Luglio e mostra come l’intero continente sia letteralmente sgombro e caratterizzato da cielo sereno, dettaglio che sta portando ad un innalzamento delle temperature che si sta traducendo in roghi diffusi su tutte le aree, si tratta di uno dei mesi più caldi della storia che, secondo gli esperti, rappresenta uno dei maggiori esempi del cambiamento climatico in atto.

Perfino paesi notoriamente piovosi e privi di cielo sereno come l’Inghilterra quest’anno potrebbero raggiungere e superare i 40 gradi Celsius, si tratta di un fenomeno mai visto prima caratterizzato una temperatura media superiore di 2,2 gradi rispetto all’era pre industriale.