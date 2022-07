I prezzi sono decisamente bassi da Esselunga, la corrente campagna promozionale vede offrire all’utente la possibilità di mettere mano al portafoglio per essere sicuro di spendere sempre meno del previsto.

Tutti gli acquisti che verranno completati in questi giorni, devono essere eseguiti solo ed esclusivamente nei negozi fisici in Italia, ricordiamo infatti che i prezzi indicati nel nostro articolo non sono da ritenersi validi sul sito ufficiale, o comunque da altre parti in Italia.

Esselunga: questi sono gli sconti che non dovete perdere

Il risparmio è di casa direttamente da Esselunga, grazie alla corrente offerta tech, tutti gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale infarcita di sconti, ma mirata su un singolo modello di telefonia mobile.

Il suo nome è Xiaomi Redmi Note 10S, viene proposto all’acquisto a soli 169 euro, alle più classiche condizioni di vendita, che corrispondono per l’esattezza alla garanzia di 24 mesi, ed alla variante no brand.

La scheda tecnica del prodotto in questione è comunque molto interessante, poiché si tratta di un prodotto con un ampio display da 6,43 pollici di diagonale, processore MediaTek Helio G95, affiancato da 6GB di RAM, senza dimenticarsi del sensore fotografico principale da ben 64 megapixel, nonché una batteria da 5000mAh, per godere di una autonomia ben superiore alle aspettative.

Tutti i dettagli del volantino sono raccolti interamente sul sito ufficiale, ricordiamo però che gli acquisti potranno essere completati solamente in negozio.