Panico a Cuba: molti conducenti di auto stanno affrontando una situazione inverosimile. Molte pompe di benzina stanno limitando l’acquisto di diesel a 1 solo pieno per auto. Dany Pérez ha trascorso quattro giorni in fila in attesa di riempire il suo camion con il diesel di cui ha bisogno.

Stessa cosa per il tassista Jhojan Rodríguez che ha aspettato in un’altra stazione ancora più a lungo (quasi due settimane).

Situazioni del genere sono diventate sempre più comuni a Cuba, il motivo risiede nel fatto che sono state inviate delle scorte di carburante agli impianti di produzione di energia piuttosto che alle stazioni di rifornimento per i veicoli.

Non è la prima volta che l’isola soffre di carenza di carburante, ma è una delle peggiori.

“Ho visto situazioni piuttosto brutte, ma non come adesso“, ha detto il 46enne Pérez, che stava mangiando e dormendo nel suo camion Chevrolet degli anni ’50, che aveva attrezzato per trasportare circa 40 passeggeri.

I conducenti nelle file hanno cercato di organizzarsi creando elenchi di coloro che aspettano e aggiornandoli quotidianamente. Grazie a questo, coloro che vivono nelle vicinanze possono tornare a casa a piedi senza perdere il posto, tenendo traccia di qualsiasi progresso tramite un gruppo WhatsApp.

Carburante per tenere accese le luci

La recente carenza di carburante colpisce in gran parte il diesel, utilizzato da veicoli pesanti e auto d’epoca i cui motori originali sono stati sostituiti molto tempo fa, spesso con motori per camion dell’Europa orientale, piuttosto che la benzina utilizzata dalla maggior parte delle auto.

Rodriguez ha espresso frustrazione per la mancanza di spiegazioni chiare da parte dei funzionari del governo.

“Nessuno ha detto cosa sta succedendocon il carburante“, ha detto Rodríguez.

Gli esperti, affermano che il paese non può permettersi di acquistare tutto il diesel di cui ha bisogno e ciò che ha è destinato a generare energia.

“Quello che stiamo vedendo è quello che chiamiamo effetto domino“, ha affermato Jorge Piñon, direttore del Latin America and Caribbean Energy Program presso l’Università del Texas ad Austin.

“Il crollo delle centrali termoelettriche ha causato un aumento della domanda di gruppi di generazione che vanno a diesel. Il Venezuela non ha inviato a Cuba la quantità di diesel di cui ha bisogno, quindi Cuba ha dovuto far parte della fornitura che era dedicata al settore dei trasporti per il diesel gruppi di generazione elettrica“, ha detto.​