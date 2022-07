Prezzi bassissimi vi attendono proprio in questi giorni da Coop e Ipercoop, gli utenti sono felici di avere l’occasione di accedere ad una campagna promozionale infarcita di sconti pazzeschi con prezzi alla portata di tutti.

I migliori prodotti in circolazione sono in offerta proprio oggi da Coop e Ipercoop, la campagna promozionale apre le porte dei negozi in Italia, con alcuni sconti da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Ricordiamo, ad ogni modo, che i prodotti possono essere acquistati solamente nei punti fisici, non online sul sito ufficiale.

Coop e Ipercoop: quali sono gli sconti del momento

Con Coop e Ipercoop gli utenti sono sicuri di avere la possibilità di accedere ad ottimi smartphone, a prezzi quasi irrisori. Scorrendo la campagna promozionale, infatti, notiamo la possibilità di accedere ad una selezione di prodotti realmente economici, quali possono essere Oppo A16, disponibile a 149 euro, come anche Xiaomi Redmi Note 11, in vendita a 189 euro, oppure Oppo A74 a 229 euro, per finire con il più economico di tutti, il Redmi 9A, il cui prezzo finale non va oltre i 99 euro.

Non mancano prodotti afferenti ad altre categorie merceologiche, quali possono essere televisori fino a 40 pollici a 219 euro, passando per Amazfit Bip a 44,90 euro e moltissimi altri ancora. Il consiglio che vi possiamo dare è di approfondire la conoscenza della campagna, aprendo il prima possibile il sito ufficiale, dove troverete ogni singola offerta con prezzi sempre più bassi ed economici.