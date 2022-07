Offerte con smartphone quasi gratis vi attendono proprio in questi giorni da Comet, la corrente campagna promozionale rappresenta il giusto compromesso per tutti coloro che vogliono avere il massimo, con il minimo sforzo.

Le occasioni del volantino Comet sono alla portata di tutti gli utenti, è bene sapere, infatti, che gli acquisti sono effettuabili in ogni negozio in Italia, alla stessa stregua del sito ufficiale. Quest’ultimo rappresenta la via più rapida per accedere ai migliori prodotti, sopratutto senza spostarsi minimamente dal divano di casa propria; la consegna è gratuita per ogni ordine che abbia un valore immediatamente superiore ai 49 euro.

Aprite subito il nostro canale telegram ufficiale, vi aspettano codici sconto Amazon ed anche offerte molto invitanti.

Comet: gli sconti sono veramente incredibili

Gli sconti dell’80% lanciati da Comet rappresentano a tutti gli effetti una delle migliori realtà del territorio, la perfetta occasione ad esempio per acquistare un bellissimo Apple iPhone 13, pagandolo complessivamente soli 769 euro, un prezzo che a prima vista appare essere ancora elevato, ma se confrontato con il listino originario, inizia ad assumere connotazioni differenti. Non mancano poi chiari riferimenti al mondo Android, con la presenza di galaxy S21 FE, disponibile a 579 euro, senza dimenticarsi dell’eccellente Realme GT2 Pro, oggi acquistabile a 799 euro.

La fascia medio-bassa è perfettamente rappresentata da alcuni modelli altrettanto interessanti, quali possono essere Galaxy A52s, disponibile a 279 euro, come anche Realme 9 Pro+, in vendita a 399 euro, per finire con Realme 9 Pro a 299 euro, Galaxy A13 a 169 euro o Galaxy A33 a 249 euro. Il volantino lo potete scoprire direttamente online.