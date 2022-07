Il volantino Carrefour lo potremmo quasi definire splendido, data l’incredibile qualità degli sconti applicati dall’azienda, e messi a disposizione di tutti coloro che sceglieranno di recarsi in uno dei tanti negozi sul territorio.

La campagna promozionale è pronta per dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, gli utenti si ritrovano a potersi confrontare con un numero crescente di prodotti in promozione, acquistabili solo ed esclusivamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale.

Carrefour: grandiose offerte per tutti gli utenti

La campagna promozionale di Carrefour non approfondisce troppo la conoscenza del mondo dell’elettronica, se non per un singolo smartphone, stiamo parlando di Galaxy A02s, oggi acquistabile al prezzo finale di soli 119 euro, una cifra di tutto rispetto, in confronto comunque al valore di listino dello stesso.

Osservandolo da vicino abbiamo l’opportunità di conoscere in maniera più approfondita la scheda tecnica, e scoprire la presenza di una splendida tripla fotocamera posteriore da 13 megapixel, con batteria da 5000mAh, perfetta per garantire una autonomia ben superiore alle aspettative, ma anche un display da 6,5 pollici di diagonale (è un TFT LCD con risoluzione HD+), per finire con processore octa-core dalle discrete prestazioni.

Il prodotto in questione viene commercializzato alle normali condizioni di vendita, che corrispondono alla garanzia di 24 mesi, ma sopratutto alla variante no brand, ovvero la possibilità di avere aggiornamenti gratuiti e rapidi del sistema operativo. I dettagli sono raccolti online sul sito.