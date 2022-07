Le case che si fondono con l’ambiente circostante sottolineano il rapporto simbiotico e poetico tra architettura e natura. Alcuni sono progetti che celebrano il connubio tra uomo e natura e rivelano come il nostro rapporto con la natura possa essere profondo quanto il nostro legame con la casa.

Alcune delle abitazioni più spettacolari

Questa grande casa si trova in cima a un poggio in leggera pendenza nel nord-ovest del Wyoming. La casa sfrutta appieno le viste panoramiche sulla catena montuosa del Teton e una vista incorniciata della sua vetta più alta, il Grand Teton, attraverso un’apertura tra gli alberi.

La pietra sedimentaria di una cava regionale imita le catene montuose e le formazioni rocciose circostanti. Il rivestimento in cedro rompe il motivo della pietra e aggiunge calore e consistenza all’esterno. La stessa pietra riappare sui camini che definiscono gli spazi pubblici all’interno del padiglione.

Wave House di Seppo Mantyla Architecture, Mikkeli, Finlandia

Wave House era stata originariamente progettata per un terreno in pendenza a Mosca, ma l’architetto Seppo Mantyla è stato contattato per vedere se il progetto avrebbe funzionato su un nuovo terreno in Finlandia.

Sebbene forme curve come questa siano state utilizzate negli edifici pubblici, si è rivelato impegnativo adattarlo a un contesto residenziale. La soluzione è stata quella di costruire il tetto utilizzando travi in ​​acciaio curve con travi di legno tra di loro.

La struttura stessa è una casa di tronchi, realizzata in abete. Le pareti, tuttavia, sono in vetro e offrono una vista mozzafiato sul lago. L’uso del vetro apre anche la casa, creando una vista invitante del mondo naturale esterno.

Villa in vetro di Mecanoo, Lechlade, Regno Unito

Il principio guida progettuale per lo studio di architettura Mecanoo è stato quello di creare una casa che unisse trasparenza e sostenibilità, forgiando una forte relazione tra la villa e il paesaggio.

La villa è situata in un’oasi verde di alberi e piante che nascondono la casa alla vista. Terrazzi su due diversi livelli collegano la villa sia alla terra che all’acqua, ancorando la casa nella natura e conferendole una presenza accogliente. Le finestre angolari in vetro nel soggiorno, nella cucina e in altre stanze fanno sentire i residenti come se vivessero sull’acqua.

Dalla terrazza sul tetto si gode di una vista idilliaca come se si galleggiasse tranquillamente sulla distesa del lago.