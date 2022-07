L’operatore WindTre ha recentemente deciso di prorogare le proprie offerte Young, dedicate a tutti i clienti che hanno meno di 30 anni. La data di scadenza fissata è quella del 31 luglio 2022.

Oltre ai nuovi bundle mensili, l’operatore ha lanciato contestualmente anche delle promozioni che scontato il costo mensile delle offerte Under 30. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre proroga le offerte Young

Tutte le versioni delle nuove WindTre Young 5G e Young+ 5G potranno ancora essere sottoscritte con dei costi mensili promozionali rispettivamente di 9,99 euro e 12,99 euro. L’offerta Young 5G Easy Pay prevede attualmente minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 Giga di traffico dati validi anche in 5G, il tutto al prezzo scontato di 9,99 euro al mese (invece di 11,99 euro al mese) per attivazioni fino al 31 Luglio 2022, salvo nuove proroghe, in questo caso con addebito su metodo di pagamento Easy Pay.

L’attuale offerta Young comprende invece minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 Giga di traffico dati in questo caso validi fino in 4G, sempre al prezzo scontato di 9,99 euro al mese (invece di 11,99 euro al mese) per attivazioni fino al 31 Luglio 2022, salvo proroghe, in questo caso con addebito su credito residuo. L’offerta su credito residuo non prevede quindi l’abilitazione al 5G.

Infine, Young+ 5G include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 100 Giga di traffico dati validi anche in 5G, anche in questo caso al prezzo scontato di 12,99 euro al mese (invece di 14,99 euro al mese) per attivazioni fino al 31 Luglio 2022, salvo proroghe, con addebito su credito residuo. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.