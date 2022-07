In occasione dell’estate il gestore WindTre ha rinnovato alcune delle sue già ottime offerte per i nuovi clienti. Le tariffe dedicate agli under 30 hanno subito delle modifiche che consentono a tutti gli interessati di ricevere delle quantità di Giga ancora più alte. Attraverso la WindTre Young + 5G, ad esempio, si ha la possibilità di ricevere ogni mese 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

L’offerta era stata resa disponibile soltanto fino al 15 luglio ma, a quanto pare, il gestore ha deciso di posticipare la data e consentire agli utenti di effettuare l’attivazione entro il 31 luglio.

WindTre: come attivare l’offerta Young + 5G e ricevere 200 GB!

I nuovi clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni possono attivare l’offerta WindTre Young + 5G a un costo di 12,99 euro al mese. La tariffa permette di ottenere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

La tariffa è rivolta a tutti i nuovi clienti under 30, i quali hanno tempo soltanto fino al 31 luglio per effettuare l’attivazione, salvo ulteriori proroghe da parte del gestore.

L’offerta è disponibile anche in una versione ancora più conveniente che, a soli 9,99 euro al mese, permette di ricevere minuti ed SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico dati per la navigazione.

In entrambi i casi sarà possibile procedere con l’attivazione attraverso il sito ufficiale del gestore, con preordine online e pagamento in sede o completando l’acquisto online; o presso uno dei numerosi punti vendita.