Segnate nella giornata di ieri le prime 5.300 dosi di vaccino contro il vaiolo delle scimmie in Italia. La Commissione Europea punta a proteggere i cittadini dell’UE da questa epidemia e di non incorrere in problematiche future.

Fino a questo momento, nell’Unione Europea si sono verificati quasi 6.000 casi, con un rialzo netto del 50% rispetto alle scorse settimane. La situazione potrebbe peggiorare? Gli esperti ci pensano.

Vaiolo delle scimmie: il vaccino funzionerà?