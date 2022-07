TIM in questi mesi estivi metterà in pratica una strategia molto persuasiva per cercare di promuovere il suo operato dinanzi agli occhi dei già clienti. Il provider italiano continuerà ad elargire regali su regali grazie all’oramai famoso sito TIMparty. Proprio in queste settimane sul portale del gestore sono disponibili premi senza precedenti, tra bonus per la ricaricabile e codici coupon di compagnie alleate.

Ovviamente si tratta di un cadeau che non durerà per sempre, per cui conviene approfittarne subito per non restare a mani vuote.

TIM, il gestore regala 20 euro per la visione di contenuti esclusivi su Chili

Tutti i clienti TIM sino alla fine dell’estate, ad esempio, potranno riscattare una gift card per il sito Chili, il portale internet che mette a disposizione serie tv e grandi film in modalità pay per vie. Il codice sconto avrà un valore singolo di 20 euro e potrà essere riscattato tanto dagli utenti di telefonia mobile quanto dagli utenti di telefonia fissa. Con i 20 euro di sconto sarà possibile eccedere a tutto il catalogo Chili, con la presenza di ben 50mila titoli da gustare.

Per richiedere la gift card, il procedimento è molto semplice. Chi è interessato deve solo cliccare su questo link di TIMparty. Il codice numerico messo a disposizione da TIM dovrà essere poi riscattato sul sito di Chili. Ricordiamo che l’iniziativa è attiva sino alla data limite del 30 Settembre.

Sempre in linea con il cinema, infine, vogliamo sottolineare che ancora per pochi giorni è disponibile il contest di TIM legato all’uscita del film Toy Story 4.