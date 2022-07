Tesla è l’azienda di auto elettriche di spicco già da qualche anno. Questo comporta più veicoli venduti ma anche un aumento di incidenti e ricorsi ancora aperti. Gli incidenti alla guida di uno dei veicoli Tesla sono in continuo aumento. L’azienda dovrà risarcire alcuni conducenti.

In particolare, Tesla ha dovuto rimborsare uno dei suoi clienti. Il numero totale di incidenti è inferiore rispetto agli incidenti con auto “normali”, non elettriche. Tuttavia, bisogna considerare un rapporto tra le auto sul mercato e quelle coinvolte in incidenti di ogni tipo per capirne la gravità. Alla base di questi incidenti c’è spesso la poca attenzione per la guida autonoma, che necessita di più sorveglianza del dovuto e previsto.

Tesla: causa legale a causa della guida autonoma, l’azienda dovrà risarcire il conducente di uno dei suoi veicoli

La società di auto elettriche di Elon Musk ha pagato ad un proprietario tedesco di un veicolo Tesla quasi 112.000 euro per la sua Model S. Tutto a causa di un rapporto tecnico il quale dimostra che il veicolo non riconosceva correttamente gli ostacoli. Il rischio di frenate improvvise era elevato e oltre i limiti consentiti. La Corte che si è occupata del caso ha stabilito che questo problema tecnico potrebbe rappresentare un “enorme pericolo per la vita del conducente e quella altrui”, soprattutto nei centri urbani. “Ancora una volta, si scopre che Tesla non mantiene la promessa fatta quando si parla di pilota automatico”, spiega l’avvocato del querelante.

Tesla ha circa 830.000 veicoli con sistema a guida autonoma su strada, il che le conferisce il rapporto più alto tra incidenti e veicoli a guida autonoma. Musk ha affermato che il valore della sua azienda si basa proprio sulla capacità di sviluppare meglio di altre aziende la tecnologia alla base della guida autonoma, ma i risultati lasciano talvolta molti dubbi.