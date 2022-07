I co-creatori di Stranger Things, i fratelli Matt e Ross Duffer, hanno ammesso di aver modificato le stagioni precedenti della loro serie Netflix per eccellenza, senza annunciare le modifiche agli spettatori.

“Abbiamo anche alcune cose in serbo su Lucas che gli spettatori non conoscono”, spiega Matt Duffer in un’intervista recente, con un chiaro riferimento all’abitudine del regista di Star Wars di montare i suoi film anni dopo la loro uscita. I fratelli Duffer si sono rifiutati di approfondire ulteriormente. Anche se, Ross Duffer sottolinea che i fan potrebbero avvalersi delle copie fisiche – in DVD e Blu-ray – per cercare le differenze tra gli episodi disponibili su Netflix e quelli presenti su DVD. Infatti, sulla nota piattaforma streaming, gli episodi sono già stati inseriti post modifiche.

Modifiche apportate ad alcuni episodi di Stranger Things sotto gli occhi di tutti

I due fratelli hanno anche rivelato l’intenzione di modificare un episodio ancor più recente – presente nel primo volume della quarta stagione. Lo scopo è spiegare una sotto trama non intenzionale che riguarda la data del compleanno di Will. In una delle prime stagioni, la mamma di Will (interpretata da Winona Ryder) rivela che il compleanno di Will è il 22 marzo. Nella quarta stagione, alcune vicende – che eviteremo di specificare per chi non l’avesse ancora vista – hanno luogo proprio il giorno del compleanno di Will. Tuttavia, nessuno se ne ricorda. Questo incidente non è intenzionale da parte dei fratelli Duffer ed entrambi vorrebbero modificare la data per rimediare alla gaffe.

Il compleanno di Will potrebbe cambiare, passando da marzo a maggio. Ross Duffer ha confessato che la coppia aveva già apportato alcune modifiche agli effetti visivi negli episodi della quarta stagione che sono stati rilasciati a maggio, persino ad una settimana dal lancio. Di solito, Netflix non concede di apportare modifiche dell’ultimo secondo ma per una serie di così tanto successo pare abbia fatto un’eccezione.