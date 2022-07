Sky ha deciso di lanciare una serie di proposte molto interessanti per i suoi clienti durante la stagione estiva. Nonostante la pausa del campionato di Serie A e delle principali competizioni calcistiche, la tv satellitare punta su intrattenimento e serie tv durante le settimane di luglio e agosto.

Sky, le grandi offerte smart per l’estate

Anche in estate prosegue la nuova politica commerciale di Sky con la presenza di costi da ribasso estremamente vantaggiosi per il pubblico. Gli utenti che decidono di attivare un piano per la tv satellitare potranno ora accedere ai listini smart.

I listini smart di Sky prevedono costi da vero e proprio ribasso per il ticket del Cinema con una tariffa di 10,90 euro al mese e per il ticket dell’Intrattenimento con un prezzo mensile pari a 14,90 euro. Gli abbonati che scelgono queste promozione potranno altresì ricevere il decoder Sky Q, completamente a costo zero.

Importanti i vantaggi anche legati a Calcio. In vista del prossimo campionato questo ticket avrà un costo di 5 euro ogni trenta giorni. Per coloro che hanno un abbonamento datato da più di tre anni e che contestualmente sono iscritti alla piattaforma Extra è anche previsto il pacchetto completamente a costo zero per la durata di almeno tre mesi.

Sempre in casa Sky da non perdere anche il ticket legato allo Sport. Il pacchetto che include tra tutte le esclusive tutte le partite della prossima edizione della Champions League con Formula 1, motomondiale, tennis e basket NBA ha un costo di soli 16,90 euro al mese.