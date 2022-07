Il colosso sud coreano Samsung si sta preparando a rinnovare la sua gamma di tablet Android che, a breve, registrerà il debutto del nuovo Samsung Galaxy Tab A7 (2022).

Il nuovo tablet dovrebbe debuttare in via ufficiale nel corso dell’estate diventando la proposta d’accesso per l’offerta di tablet della casa coreana. Scopriamo insieme tutte le sue caratteristiche.

Samsung Galaxy Tab A7: ecco le specifiche tecniche

Il nuovo modello della casa coreana si mostra in queste ore in un primo render che ci mostra quello che dovrebbe essere il design del progetto. Il tablet presenterà cornici abbondanti e un design senza particolari elementi inediti nella parte posteriore, in cui spicca una fotocamera singola racchiusa in un piccolo modulo di forma quadrata.

Secondo il nuovo leak, il Samsung Galaxy Tab A7 (2022) dovrebbe arrivare sul mercato con un display da 10,4 pollici con pannello TFT e risoluzione di 1200 x 2000 pixel. Il refresh rate non è noto ma difficilmente supererà i 60 Hz. A gestire il funzionamento del tablet dovrebbe esserci il SoC Unisco T618, una soluzione che mette il tablet nella fascia bassa del mercato.

Il SoC sarà supportato da 3 GB di memoria RAM e da 32 GB di storage con possibilità di espansione tramite microSD. A completare il comparto tecnico del nuovo Samsung Galaxy Tab A7 (2022) dovrebbe esserci una batteria da 7.040 mAh, senza il supporto ad una ricarica particolarmente rapida, una fotocamera posteriore da 8 Megapixel ed una fotocamera anteriore da 5 Megapixel.