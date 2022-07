Secondo una ricerca del Weizmann Institute of Science in Israele, alcuni telefoni cellulari o dispositivi mobili potrebbero esporci a livelli dannosi di radiazioni elettromagnetiche.

La FCC impone che tutti i telefoni cellulari debbano essere testati per il loro tasso di assorbimento specifico (SAR), il tasso di assorbimento delle radiazioni dal telefono nel tuo corpo. Il livello massimo consentito dalla FCC è di 1,6 watt/kg.

I dati dell’Ufficio federale tedesco per la protezione dalle radiazioni possono aiutarci a determinare quali smartphone sono quelli più pericolosi. Apple era il peggiore trasgressore in questo senso con gli iPhone 7 e 8, e sono statai catalagati come i telefoni che hanno emesso più radiazioni nella storia, ma la società ha ridimensionato queste radiazioni nei modelli più recenti. Pertanto, gli iPhone X e i modelli successivi non sono più classificati ai vertici della scala, sebbene siano ancora lontani dagli smartphone che emettono meno radiazioni.

I 20 telefoni cellulari con le radiazioni più elevate

Motorola Droid Maxx= 1.54;

Motorola Droid Ultra= 1.54;

Alcatel One Touch Evolve= 1.49;

Huawei Vitria= 1.49;

Kyocera Hydro Edge= 1.48;

Kyocera Kona= 1.45;

Kyocera Hydro XTRM= 1.44;

BlackBerry Z10= 1.42;

BlackBerry Z30= 1.41;

ZTE Fonte= 1.41;

ZTE Warp 4G= 1.41;

Nokia Lumia 925= 1.4;

Nokia Lumia 928= 1.4;

Sonim XP Strike= 1.39;

Kyocera Hydro Elite= 1.39;

Prisma T-Mobile 2= 1.385;

Virgin Mobile Supreme= 1.38;

Sprint vitale= 1.38;

Sprint Force= 1.37;

Huawei Pal= 1.33;

Tieni presente che queste valutazioni calcolano l’emissione che viene irradiata durante una chiamata e il telefono viene posizionato all’orecchio. Se sei preoccupato per le potenziali conseguenze sulla salute, l’uso di un auricolare Bluetooth può essere ottimo poiché impedirebbe alle radiazioni di avvicinarsi abbastanza al tuo corpo da causare un ragionevole danno.