Ancora grandi offerte e promozioni per gli utenti che hanno a loro disposizione una Postepay. Rispetto a quanto atteso nelle precedenti settimane, anche in estate tutti coloro che hanno la carta di credito ricaricabile di Poste Italiane avranno la possibilità di accedere al programma di rimborsi.

Postepay, sino a fine settembre per potere partecipare al cashback

Il cashback pensato da Poste Italiane per i clienti di Postepay prevede uno scherma oramai consolidato. I clienti che effettuano acquisti con la carta di credito ricaricabile potranno ricevere un rimborso dal valore di 1 euro su ogni transazione di almeno 10 euro. Il rimborso sarà accreditato direttamente sulla carta e ogni utente potrà ricevere quotidianamente sino a 10 euro in valore di cashback.

Tutti coloro che desiderano partecipare al programma di Postepay devono scaricare l’apposita app della carta sul Google Play Store di Android o da App Store di Apple. Sempre per la partecipazione al programma sarà necessario effettuare gli acquisti mostrando il codice QR presente sulla medesima applicazione.

Come nei mesi precedenti, anche a giugno l’iniziativa di Postepay è legata ai numerosi negozi partner. La lista degli esercenti aderenti all’iniziativa è disponibile sul sito ufficiale di Poste Italiane.

In seguito all’eliminazione del programma di Stato per i rimborsi con moneta digitale, questa soluzione per i clienti di Poste Italiane resta una via molto proficua per massimizzare i risparmi. Il programma, almeno in base alle attuali disposizioni, sarà operativo sino al prossimo 30 settembre. Poste Italiane ha infatti deciso di prorogare sino a tutta l’estate questa sua interessante e vantaggiosa promozione per i clienti.