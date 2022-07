Netflix sta collaborando con Microsoft per lanciare un nuovo tipo di abbonamento supportato dalla pubblicità, ha annunciato la società mercoledì. Il servizio di streaming afferma che Microsoft diventerà la sua “tecnologia pubblicitaria globale e partner di vendita” dopo aver lanciato l’opzione più economica.

“Sono i primi giorni e abbiamo molto su cui lavorare“, scrive il COO di Netflix Greg Peters nel post. “Ma il nostro obiettivo a lungo termine è chiaro. Più scelta per i consumatori e un’esperienza del marchio TV premium e migliore di quella lineare per gli inserzionisti. Siamo entusiasti di lavorare con Microsoft per dare vita a questo nuovo servizio“.

Siamo entusiasti che Netflix abbia scelto Microsoft come partner di vendita. Vogliamo che gli editori dispongano di piattaforme di monetizzazione pubblicitaria più praticabili a lungo termine, ha detto Satya Nadella il 13 luglio 2022

In un post sul blog di Microsoft, la società afferma che i marketer lavoreranno con Microsoft per portare annunci nell’ecosistema Netflix. “L’annuncio di oggi sostiene anche l’approccio di Microsoft alla privacy, che si basa sulla protezione delle informazioni dei clienti“, afferma Mikhail Parakhin, presidente delle esperienze Web di Microsoft. Al di fuori di Netflix, Microsoft sta anche valutando la possibilità di inserire annunci pubblicitari nei giochi Xbox gratuiti.

Il Wall Street Journal riporta, sulla base di fonti anonime, che Netflix ha scelto Microsoft al posto di un partner per almeno due ragioni significative. A differenza di Comcast e Google, altre due società in lizza per la creazione di annunci pubblicitari, Microsoft non ha un proprio servizio video in concorrenza con Netflix.

Nuove funzioni in vista

Inoltre, alla fine dell’anno scorso, Microsoft ha acquisito Xandr da AT&T mentre la società di telecomunicazioni ha smontato il suo stack multimediale. Xandr è una società di tecnologia pubblicitaria che spera di creare una tecnologia per un mondo “post cookie“.

Netflix ha accennato per la prima volta a un livello di abbonamento più economico e supportato dalla pubblicità a maggio e ha confermato questa possibilità il mese scorso. Sebbene Netflix non abbia annunciato una data ufficiale per il lancio del livello, si dice che sarà disponibile per i clienti entro la fine del 2022. Il WSJ riporta che un’opzione in esame è una versione più economica supportata dalla pubblicità per ciascuno dei tre livelli attualmente offerti da Netflix .

La notizia è emersa dopo che la società ha rivelato una diminuzione degli abbonati per la prima volta in un decennio lo scorso trimestre, raggiungendo quota 222 milioni a livello globale. La società sta anche esplorando il mondo del live streaming e i modi per limitare la condivisione delle password per aiutare a mitigare un calo degli abbonati e delle entrate.