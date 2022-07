Se pensi che il tuo telefono sia costoso, ripensaci! I nuovi iPhone possono costare oltre 1.000 euro, ma non per i proprietari dei telefoni in questo elenco.

In realtà ci sono telefoni cellulari, principalmente iPhone, che valgono e sono stati venduti per oltre 1 milione di dollari!

I 3 telefoni più costosi al mondo

L’elenco dei telefoni e delle cifre menzionati di seguito sono stati compilati da varie fonti in tutto il web; come Luxhabitat, Value Walk & Marketing91.

Virtue Signature Cobra

Il primo telefono più costoso della nostra lista è il Virtue Signature Cobra.

Virtue ha la reputazione di creare alcuni dei migliori telefoni di lusso al mondo e la loro edizione Signature Cobra non fa eccezione. Il Signature Cobra fa parte di una serie limitata di otto telefoni, ogni telefono costa 310.000 euro.

È stato progettato dalla società di gioielli francese Boucheron Vertu e assemblato a mano nel Regno Unito.

Oltre al telefono stesso placcato in oro, la caratteristica più sorprendente e decorativa, il Cobra, che si avvolge attorno al telefono; è realizzato in oro massiccio e contiene quattrocentotrentanove rubini e due smeraldi.

Dato che ne sono stati creati solo otto, metterne le mani su uno potrebbe essere un po’ un difficile, anche se sei ben connesso.

Revolution Goldvish

Il prossimo nella lista è questo impressionante telefono da 488.150 euro di Goldvish, un famoso marchio svedese.

The Revolution fa parte di una serie di trentadue unità ed è uno dei telefoni più costosi mai creati. La forma del telefono è notevolmente diversa dalla maggior parte, il che aggiunge un po’ alla sua esclusività.

Inoltre, è realizzato in oro bianco e rosa, pelle pregiata, diamanti e ha una vetrina in vetro zaffiro.

Se ciò non bastasse, il telefono ha anche un orologio analogico staccabile di Fredric Jouvenot.

Jackpot di Gresso Luxor Las Vegas

All’ottavo posto abbiamo il Las Vegas Jackpot di Gresso, designer di accessori di fama mondiale.

Per un milione di dollari puoi possedere uno dei telefoni più costosi al mondo. Parte di una serie in edizione limitata di sole tre unità; ogni telefono è dotato di un proprio numero univoco inciso sul retro.

Il telefono è composto da centottanta grammi di oro e diamanti neri, ciascuno a 45,5 carati.

Se ti piace che il tuo telefono abbia trame diverse, il pannello posteriore è realizzato con un legno prezioso di un albero africano di duecento anni.

Inoltre, ogni tasto del telefono è stato abbellito con zaffiri gemma da 32 carati lucidati manualmente.