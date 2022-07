Un elenco assurdo di sconti speciali vi attende in questi giorni da Coop e Ipercoop, gli utenti sono veramente felici di avere l’occasione di spendere sempre meno su ogni singolo acquisto effettuato, a patto che comunque si sia interessati alla fascia medio-bassa della telefonia mobile.

Tutti i prodotti che andremo ad elencare, risultano essere acquistabili solamente nei negozi fisici, non sul sito ufficiale, ed inoltre le condizioni di vendita restano pressoché invariate rispetto al passato. In altre parole, gli acquisti prevedono la garanzia legale della durata di 2 anni, ed anche la variante no brand per la sola telefonia mobile.

Coop e Ipercoop: le offerte sono per tutti assurde

Gli smartphone in promozione da Coop e Ipercoop sono molteplici, vanno tutti a toccare modelli che non costano più di 300 euro, ma comunque dalle discrete prestazioni generali.

In particolare parliamo di Oppo A16 in vendita a 149 euro, Oppo A74 a 229 euro, Xiaomi Redmi Note 11 a 189 euro, Galaxy A13 a 169 euro, ma anche l’economico Redmi 9A, disponibile a soli 99 euro. Le offerte del volantino spaziano poi anche verso altre categorie merceologiche, come ad esempio i televisori, disponibili modelli da 40 pollici a soli 219 euro, passando anche per lo smartwatch Amazfit Bip, il cui prezzo non va oltre i 44,90 euro.

Questo e molto altro ancora vi attende nei giorni correnti da Coop e Ipercoop, se volete approfondire la conoscenza della campagna promozionale, non dovete fare altro che aprire subito il sito ufficiale.