Uno smartphone Samsung Galaxy è disponibile ad un prezzo decisamente ridotto rispetto al passato, il risparmio per ogni utente che vuole accedere all’acquisto è decisamente importante, almeno in confronto al listino del periodo attuale.

La campagna promozionale ripercorre alla perfezione tutte le aspettative d’acquisto, in termini di disponibilità territoriale. Avete capito bene, gli acquisti in questo caso possono tranquillamente essere completati in ogni negozio, senza differenze o vincoli particolari (i prezzi non cambiano).

Carrefour: quale è lo sconto?

Lo sconto su cui ruota attorno tutto il volantino Carrefour va a toccare lo smartphone Samsung Galaxy A02s, un prodotto decisamente economico, se pensate che è in vendita a soli 119 euro, con il quale comunque l’utente può davvero pensare di godere di discrete prestazioni generali.

Il terminale in questione, infatti, dispone di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 13 megapixel, passando comunque per un ampio display da 6,5 pollici di diagonale (risoluzione HD+, un TFT LCD), con batteria da 5000mAh. Quest’ultimo componente rappresenta il punto forte dell’intero prodotto, ottimo per riuscire a godere dell’esperienza dello stesso per un lungo periodo, con autonomia sorprendente.

L’acquisto, per la variante da 3GB di RAM e 32GB di memoria interna, è possibile solamente nei negozi fisici, e non sul sito ufficiale. Il prodotto viene commercializzato alle più classiche condizioni di vendita, quindi con garanzia di 24 mesi e completamente no brand. I dettagli sono tutti raccolti sul sito ufficiale.