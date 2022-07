Il volantino di casa Bennet rende davvero felici gli utenti che vogliono cercare di spendere sempre meno, riuscendo nel contempo a mettere le mani su prodotti di altissimo livello.

Per cercare di contrastare il dilagante potere di Esselunga, ma anche di Unieuro, Bennet ha deciso di mettere a disposizione degli utenti una splendida campagna promozionale, arricchita di prezzi sempre più bassi e convenienti, fruibili sull’intero territorio nazionale.

Bennet: le nuove offerte e gli sconti del momento

La campagna promozionale SpaccaPrezzi di Bennet è davvero incredibile, ogni giorno gli utenti hanno la possibilità di pensare di acquistare uno smartphone Apple di alto livello, ad prezzi più bassi del normale. I due esempi che vi portiamo vanno ad esempio a toccare Apple iPhone 12, disponibile a 699 euro, oppure il modello appena precedente, Apple iPhone 11, in vendita a 499 euro.

Nel momento in cui sarete interessati all’acquisto di uno smartphone Android, potrete comunque pensare di acquistare uno a scelta tra Galaxy A13 a 149 euro, ma anche Galaxy A22 a soli 199 euro.

Tutti questi prodotti sono commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, che toccano garanzia di 24 mesi, perfetta per coprire ogni singolo difetto di fabbrica, senza comunque dimenticarsi della variante no brand, che prevede quindi aggiornamenti molto più tempestivi (per quanto riguarda il sistema operativo). I dettagli dell’ottima campagna promozionale di Bennet sono raccolti per comodità direttamente sul sito ufficiale, in modo da scoprire e conoscere da vicino i singoli prezzi.