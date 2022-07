Il capo di WhatsApp Will Cathcart avverte gli utenti della popolare app di messaggistica di stare in guardia dopo: sono state scoperte app fasulle che nascondono malware all’interno del codice.

Gli app store fanno tutto il possibile per cercare di impedire che programmi fasulli arrivino in vetrina. La maggior parte delle app negli store sono probabilmente sicure, ma alcune riescono a passare. Per evitare il fastidio di eludere i controlli di sicurezza, gli autori di malware ospitano i loro file infetti altrove. Se riescono a portare i proprietari di dispositivi al di fuori dell’ecosistema di Google, hanno più possibilità di infettare un cellulare.

Non esiste un riepilogo dettagliato di ciò che le versioni false di WhatsApp stavano facendo sui dispositivi. Quello che dice Cathcart è che questi programmi promettevano nuove funzionalità, ma sono stati progettati specificamente per rubare le informazioni personali memorizzate sui telefoni delle vittime.

Google Play Protect su Android ora rileva e disabilita le versioni scaricate in precedenza delle app WhatsApp false e il Google Play Store non dovrebbe subire alcuna minaccia da queste app.

Cosa succede a chi ha installato queste app

A seconda della versione di Android in uso, le impostazioni e le opzioni disponibili probabilmente differiscono da modello a modello. Tuttavia, nelle impostazioni di solito c’è un’opzione che chiede se desideri scaricare o installare file da fonti sconosciute.

Le reti mobili e altre organizzazioni spesso offrono software scaricabili come parte dei loro contratti telefonici. Tuttavia, questi download di app potrebbero essere offerti al di fuori del Play Store. È qui che entra in gioco l’opzione della fonte sconosciuta.

La maggior parte delle volte, non è necessario scaricare questi file al di fuori del negozio. Le app offerte direttamente dalle organizzazioni si trovano comunque sul Play Store. Quindi è meglio scaricare app solo dal Play Store, se possibile.

WhatsApp consiglia di scaricare l’app solo dagli store ufficiali. Puoi trovare i collegamenti sia per Android che per iPhone sulla pagina di download ufficiale. È noto che WhatsApp conceda agli utenti divieti temporanei se trova prove di persone che utilizzano versioni non supportate sui loro dispositivi. Se stai utilizzando un’app elencata non supportata, che è una versione modificata dell’originale, devi stare molto attento.