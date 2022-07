Nel novembre 2021, è stato affermato che Xiaomi potrebbe introdurre la sua prima automobile elettrica nel 2024. Ora, un rapporto di Sina Tech afferma che il creatore di Xiaomi, Lei Jun, avrebbe fornito all’azienda il prototipo della sua prima vettura entro il prossimo mese.

Secondo l’articolo, Jun trascorre quasi due terzi del suo tempo negli uffici di Xiaomi Auto a supervisionare i progressi della prima auto dell’azienda. Dopo il debutto del prodotto ad agosto, l’azienda prevede di effettuare una serie di test, uno dei quali sarà il primo test durante l’inverno. Secondo recenti rapporti, Xiaomi intende avviare la produzione in serie della prima automobile dell’azienda nel 2024.

Xiaomi si prepara a presentare la sua auto elettrica

HVST Automobile Design sarà incaricato di progettare il primo prototipo di auto elettrica per Xiaomi. A beneficio di chi non lo sapesse, è la stessa azienda che è stata responsabile della progettazione della concept car Maven per WM Motors. Il fatto che l’azienda intenda assumere un direttore delle pubbliche relazioni è menzionato anche nel rapporto, suggerendo che un’iniziativa di marketing potrebbe essere lanciata nelle prossime settimane o mesi.

La società ha annunciato pubblicamente nel marzo 2021 che avrebbe iniziato ad operare nel mercato dei veicoli elettrici. È stato annunciato che la società investirà prima $ 1,5 miliardi e poi nei prossimi 10 anni investirà un totale di $ 10 miliardi nella sua industria automobilistica. Era il settembre del 2021 quando registrarono ufficialmente Xiaomi Auto Co., Ltd.

La società ha siglato un accordo con il Comitato di gestione dell’area di sviluppo economico e tecnologico di Pechino nel novembre 2021 per stabilire la sua sede per Xiaomi Auto e la sua divisione di ricerca e sviluppo a Yizhuang. L’accordo è stato formalizzato in quel momento. È stato riferito che la fabbrica, che ha una forza lavoro di oltre 1.000 persone, è in grado di produrre 300.000 automobili all’anno.

Ci sono voci secondo cui Xiaomi prevede di lanciare auto nei segmenti A+ e B. Molto probabilmente il primo modello avrà un prezzo compreso tra 150.000 e 200.000 Yuan e verrà fornito di serie con il supporto per la guida autonoma L2. D’altra parte, quest’ultimo supporterà la guida autonoma L3 e potrebbe avere un prezzo compreso tra 200.000 e 300.000 Yuan.