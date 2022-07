WhatsApp: nascondere le chat al partner è facile, ecco il trucco segreto

Le conversazioni WhatsApp sono sempre più al centro della nostra quotidianità. In media ogni utenti è impegnato in cinque conversazioni al giorno, conversazioni che riguardano tanto il campo professionale o scolastico tanto la vita privata. Tra le chat è possibile fare una sorta di distinzione: alcune di queste hanno importanza relative, altre sono a dir poco riservate.

WhatsApp, il trucco per occultare le chat più importanti agli amici

La presenza di conversazioni scottanti ha portato gli utenti a chiedere sempre più regole rigide per la privacy, onde evitare spionaggio da parte di sconosciuti o amici. Come è possibile nascondere una chat ritenuta intima? Vi mostriamo, sulla base delle indicazioni di questo sito un trucco molto efficace

Per nascondere una chat, la via migliore è la sua cancellazione. Il metodo può sembrare un controsenso, ma così non è. Eliminando una discussione tutti i messaggi scompariranno, ma non saranno del tutto irraggiungibili. WhatsApp mette a disposizione dei suoi utenti una sezione chiamata “Chat Archiviate”: in questa sezione sarà possibile leggere tutti i contenuti di una discussione cancellata dal device, un po’ come il Cestino dei nostri pc.

In maniera speculare, dopo aver eliminato una conversazione si può scegliere in ogni momento di ripristinare il suo contenuto. Ultima cosa da tenere a mente. Ricordiamo che su WhatsApp, le chat vengono rigenerate all’arrivo di nuovi messaggi. Questo trucco sarà quindi valido solo se la discussione può definirsi conclusa.