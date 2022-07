Vodafone prevede alcuni rincari per gli utenti: ecco l'aumento dei prezzi

In linea con le azioni di TIM e Wind, anche Vodafone nel corso delle prossime settimane rivedrà i suoi costi. Sino ad ora, nel corso di questo 2022 il gestore britannico ancora non aveva annunciato rimodulazioni dei prezzi per gli utenti, ma adesso è ufficiale: le tariffe per alcuni clienti aumenteranno dalla seconda metà dell’anno. In estate ci sarà una doppia tornata di rincari per chi sfrutta un abbonamento per la telefonia fissa con Fibra Ottica o ADSL.

Vodafone, dopo luglio arrivano anche i rincari nel mese di agosto

Già abbiamo annunciato la scorsa settimana, il ritocco sui listini previsto nel mese di luglio. Alcuni utenti saranno chiamati a pagare 2,99 euro in più rispetto a quelle che sono i prezzi in vigore allo stato attuale. Non sono state ancora chiarite quelle che saranno le tariffe rimodulate da Vodafone, ma verosimilmente saranno coinvolti datati abbonamenti per Fibra Ottica e connessioni ADSL.

Dopo questa notizia, già molto amara, se n’è aggiunta una nuova. Anche ad agosto il provider inglese alzerà i suoi prezzi. Le rimodulazioni di agosto, a differenza di luglio, non avranno una cifra fissa. I rialzi andranno dai pochi centesimi sino ai 3 euro al mese.

I clienti interessati saranno contattati dalla stessa azienda nel corso delle prossime settimane. A loro non sarà data l’opportunità di rifiutare le modifiche contrattuali, ma sarà comunque possibile effettuare la disdetta del contratto senza pagare le classiche penali di fine rapporto.