Gli sconti attivati da Unieuro proprio in questi giorni sono assolutamente da non perdere di vista, poiché sono in grado di racchiudere al proprio interno alcune ottime offerte dai prezzi sempre più bassi e convenienti.

Il rapporto qualità/prezzo è assolutamente da primato, data inoltre la possibilità di acquisto nei vari negozi in Italia, a cui aggiungere anche il sito ufficiale, dove si possono trovare sconti assurdi con consegna gratuita presso il proprio domicilio, per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro.

Unieuro: il volantino che nasconde ottime offerte

Il volantino proposto in questi giorni da Unieuro raccoglie al proprio interno un buonissimo insieme di sconti da non perdere assolutamente di vista, la perfetta soluzione con la quale riuscire a confrontarsi, nell’ottica comunque di spendere sempre meno, senza mai essere costretti a rinunciare alla qualità generale.

Il top di gamma coinvolto nella campagna promozionale, non poteva che essere il must have dell’ecosistema Apple, stiamo ovviamente parlando dell’iPhone 13 Pro Max, oggi acquistabile con un esborso finale di 1229 euro. Coloro che invece vorranno appoggiarsi ad una soluzione leggermente più economica, ecco arrivare iPhone 13, disponibile all’acquisto a soli 929 euro, con iPhone 12 appena giù dai gradini più alti del podio, con la sua spesa finale di 749 euro.

Le proposte del volantino non terminano ovviamente qua, se volete scoprirle, conoscendole da vicino, non dovete fare altro che aprire il prima possibile il sito ufficiale dell’azienda, troverete tutti gli sconti più interessanti del momento.