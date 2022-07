Telegram vs Whatsapp: scontro tra titani, qual è la piattaforma migliore?

Telegram e WhatsApp sebbene sia colmo di app di messaggistica, (non ce ne vogliano le altre) non hanno rivali. Gli utenti da sempre preferiscono l’applicazione verde, ma le cose nell’ultimo periodo sono cambiate notevolmente. Infatti, con l’arrivo della versione premium di Telegram, con soli 5,99 € al mese si ha diritto ad una serie di agevolazioni sempre nuove. Cosa cambia dunque tra i due colossi?

Telegram vs WhatsApp: tutte le caratteristiche e le novità dei colossi

Innanzitutto, mentre Whatsapp viene utilizzata esclusivamente per inviare messaggi e al massimo pubblicare stati, Telegram permette di aprire dei canali in cui si può avere una comunicazione unidirezionale, per seguire per esempio volti noti. Ma anche servizi di bot, sondaggi, e quiz.

Per non parlare poi dell’autodistruzione dei messaggi. Su Telegram, in qualsiasi momento, si può eliminare un messaggio, una foto o un video senza lasciare alcuna traccia, mentre su WhatsApp c’è un tempo limitato per fare ciò e rimarrà comunque il messaggio di eliminazione una volta cancellato.

Passiamo ora alla privacy: entrambe garantiscono una crittografia end-to-end. Telegram utilizza MTProto, considerata inferiore ad altre tecnologie come Open Whisper Systems della nota Signal.

Quanto al profilo premium di Telegram lanciato nelle ultime settimane, gli utenti innanzitutto hanno il diritto di accedere a limiti raddoppiati, caricamento file fino a 4 GB, download più veloci, sticker e reazioni esclusive, una gestione migliorata delle chat e molto altro ancora. Ciononostante le altre funzioni veterane rimangono gratuite e gli utenti non Premium potranno comunque servirsi di alcuni vantaggi come scaricare documenti di grandi dimensioni e visualizzare gli sticker inviati dagli utenti Premium, ma anche aumentare il conteggio delle reazioni già aggiunte a un messaggio.