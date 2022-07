Anche durante l’estate il colosso del gaming Sony propone spesso su PlayStation Store tantissimi giochi in offerta, in alcuni casi con i prezzi davvero stracciati. In questi ultimi giorni, in particolare, è possibile acquistare tanti giochi a meno di 5 euro. Vediamo qui di seguito di quali si tratta.

PlayStation Store: disponibili diversi videogiochi a dei prezzi stracciati

Il colosso Sony sta proponendo in questi giorni svariati videogiochi con degli sconti notevoli sul PlayStation Store. In alcuni casi, come già accennato, è possibile trovare giochi proposti addirittura a meno di 5 euro. Si tratta di sconti davvero notevoli quelli proposti dall’azienda, che arrivano ad addirittura il 90% in meno rispetto al prezzo originale.

Segnaliamo ad esempio il videogioco Syberia 3. Quest’ultimo ha un prezzo di 49,99 euro ma in questi giorni sarà possibile acquistarlo a soli 4,99 euro grazie allo sconto del 90% proposto da Sony. Segnaliamo poi Outlast proposto a soli 1,89 euro rispetto al suo prezzo iniziale di 18,99 euro (sempre con il 90% di sconto).

C’è poi il videogioco Rayman Legends proposto ad un prezzo di soli 4,99 euro grazie allo sconto del 75%. Stesso discorso per il videogioco Metal Gear Solid V: The Definitive Experience proposto in questo caso ad un prezzo di soli 3,99 euro, con uno sconto dell’80% rispetto al suo prezzo di listino di 19,99 euro. Segnaliamo infine anche il videogioco Little Nightmares ad un prezzo di 4,99 euro con uno sconto del 75% (il suo prezzo originale era di 19,99 euro), Resident Evil e Resident Evil Zero. Questi ultimi due soni venduti sempre a 4,99 euro sempre con lo sconto del 75% rispetto al prezzo originale di 19,99 euro.