Netflix: mancano 13 giorni ad Agosto ma sulla piattaforma già si respira aria di novità

Qualche giorno fa stavamo scartando i regali di Natale ed oggi ci troviamo qui, nella seconda metà di Luglio, a parlare di nuove serie tv e film in arrivo su Netflix ad Agosto. Come sempre assisteremo ad opere di ogni genere, dal thriller al comico, passando poi al fantasy, comedy, drammatico e chi più ne ha più ne metta. Intanto vi spoileriamo l’arrivo di Day Shift – A caccia di vampiri con protagonista l’improbabile duo Jamie Foxx e Snoop Dog, mentre tra le serie TV compare The Sandman e l’attesa terza stagione di Locke & Key. Per il resto, qui di seguito troverete tutto.

Netflix: tutte le opere in arrivo ad Agosto

4 agosto

Kakegurui Twin

Robo-fratelli super giganti

5 agosto

The Sandman

Venticinque e ventuno

10 agosto

Locke & Key 3

Instant Dream Home – Case da trasformare

Indian Matchmaking S2

12 agosto

Non ho mai… S3

17 agosto

Chi scherza col fuoco

19 agosto

Kleo

23 agosto

Chad and JT Go Deep

24 agosto

Lost Ollie

Mo

Selling The OC

I Film da vedere su Netflix ad agosto 2022

1 agosto

Il viaggio dei dannati

Marta – Il delitto della Sapienza

2 agosto

I morti non muoiono

4 agosto

La stagione dei matrimoni

5 agosto

Carter

8 agosto

MA

10 agosto

Los ladrones: l’ultima grande rapina

12 agosto

Day Shift – A caccia di vampiri

13: Il Musical

17 agosto

Royalteen – L’erede

Linee parallele

19 agosto

365 Giorni – Parte 3

26 agosto

Me Time

Sebbene la lista sia piuttosto vasta, va sottolineato che le opere sopra citate potrebbero essere soggette a cambiamenti, dunque vi consigliamo di tornare a controllare sul nostro sito per scoprire tutte le novità fresche di giornata.