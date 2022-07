Le offerte del volantino MediaWorld sono assolutamente strepitose, proprio in questi giorni gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di godere di un risparmio ben superiore alle aspettative, con prezzi sempre più economici.

La campagna promozionale riparte proprio da qui, ovvero dall’offrire al consumatore la possibilità di accedere a prodotti di alto livello, a prezzi bassi, con un fortissimo focus su una serie in particolare, legata al mondo Samsung. Avete capito bene, per una volta è possibile spendere poco o niente sull’acquisto di alcuni dei prodotti dell’azienda, sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale.

MediaWorld: offerte e prezzi per tutti

Il concetto alla base della campagna promozionale di MediaWorld è molto buono, e ricorda perfettamente il cosiddetto sconto subito che spesso abbiamo visto parlando della stessa azienda. Tutto ruota attorno all’acquisto di uno (o più) dei prodotti Samsung, da aggiungere direttamente al carrello.

Nel momento in cui si avranno selezionati i prodotti maggiormente desiderati, basterà recarsi in cassa, ed in cambio verrà concesso uno sconto fisso, prestabilito al superamento di una determinata soglia di spesa. Più precisamente parliamo di 50, 100 o 250 euro, per coloro che avranno superato rispettivamente i 250, 500 e 1000 euro di acquisto.

Il risparmio è notevole, sopratutto perchè viene offerta la possibilità di acquistare alcuni dei migliori dispositivi in commercio, per questo motivo è assolutamente necessario non lasciarsi sfuggire l’occasione. I dettagli sono come al solito solamente online.