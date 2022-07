Molto presto sul social network Facebook sarà possibile creare fino a 5 profili personali. La notizia è stata divulgata da Bloomberg, successivamente confermata da un portavoce del colosso, Leonard Lam.

Questa nuova feature, ha spiegato Lam, consentirà agli utenti di adattare la loro esperienza sulla base di interessi e relazioni sociali. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Facebook permetterà di avere 5 profili personali

In sostanza, il test di Facebook prevede la possibilità per ogni utente di creare, oltre all’account di registrazione, altri 4 profili personali. Ciascuno di questi profili potrà avere un nome diverso, anche inventato, e seguire o stringere amicizia con altri iscritti a Facebook. Per ognuna di queste “personalità” sarà disponibile un feed personalizzato, sulla base degli amici e delle pagine seguite.

Si tratta di una mossa che cambia alla radice le regole di Facebook. A oggi, infatti, il social network di Mark Zuckerberg si definisce “una community in cui le persone usano la propria identità reale”. E, si legge ancora nel Centro Assistenza, “gestire più di un account personale è vietato dagli Standard della community di Facebook”.

Attualmente, per un utente iscritto esiste esclusivamente la possibilità di creare e gestire una pagina. Si tratta di quei profili dedicati a brand, organizzazioni, testate o personaggi pubblici, con i quali non si può stringere amicizia ma che si possono solo seguire.