Il nuovo volantino di casa Euronics riesce nuovamente a catturare l’interesse e l’attenzione dei consumatori nazionali, data la presenza effettiva di prodotti sempre più economici con i quali potersi confrontare.

La campagna promozionale è perfetta per le esigenze dei consumatori, sono previsti sconti pazzi sotto ogni punto di vista, ma sopratutto accessibilità garantita nei negozi. L’unico appunto da fare riguarda comunque i vincoli legati al socio di appartenenza, si consiglia di prestare attenzione alla dislocazione territoriale.

Euronics: offerte e sconti per tutti

La selezione di sconti del volantino Euronics riesce a toccare, al contrario di quanto avremmo pensato, anche i top di gamma di casa Apple. In particolare segnaliamo la possibilità di acquistare un bellissimo iPhone 13 Pro Max, dietro il pagamento di un contributo di soli 1249 euro, estendo il tutto verso il più economico, e fratello minore, iPhone 13, il cui prezzo però scende a 769 euro.

Gli utenti che invece sono interessati all’acquisto di un prodotto Android, potranno pensare di acquistare il Galaxy S21 FE, il cui prezzo è attualmente bassissimo, basteranno solamente 450 euro. Le alternative sono invece legate a modelli ancora più economici, quali possono essere Galaxy A22 e Galaxy A33, entrambi disponibili ad un prezzo che non va oltre i 300 euro.

Tutti questi prezzi, come anticipato del resto, sono da considerarsi validi esclusivamente nei negozi fisici in Italia, con differenze in relazione al socio di appartenenza. E’ possibile scoprire il volantino direttamente sul sito ufficiale.