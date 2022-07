Gli sconti attivati proprio in questi giorni da Esselunga sono tra i migliori del periodo, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di mettere le mani sui dispositivi più in voga del momento, con accessibilità garantita agli smartphone di fascia alta.

La soluzione che troverete descritta nel nostro articolo, ricordiamo essere attiva su tutto il territorio nazionale, senza differenze particolari in termini di accessibilità locale. In particolare, gli acquisti possono essere effettuati ovunque senza vincoli o limitazioni, ma non sul sito ufficiale.

Esselunga: queste occasioni sono da far perdere la testa

Il volantino di Esselunga punta a fare felici gli utenti che vogliono acquistare uno smartphone, ma non sono disposti a spendere cifre troppo elevate. In particolare il modello su cui ruota tutta la campagna promozionale è lo Xiaomi Redmi Note 10S, un prodotto relativamente economico, dato il prezzo finale di soli 169 euro, ma ugualmente caratterizzato da prestazioni molto interessanti.

In altre parole, il dispositivo in questione punta fortissimo sulla batteria da 5000mAh, perfetta per una autonomia superiore al normale, con l’aggiunta del sensore principale da 64 megapixel (componente della quadrupla fotocamera posteriore), perfetto per scatti di alto livello. Non mancano ovviamente Android 11, un display 6,43 pollici di diagonale (qualità AMOLED), 6GB di RAM e 64GB di memoria interna.

Il prodotto viene commercializzato nella variante sbrandizzata, con garanzia della durata di 24 mesi, per coprire ogni eventuale difetto di fabbrica. I dettagli sono disponibili online sul sito.