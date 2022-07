Un concorrente del programma di Netflix “Love is Blind” ha citato in giudizio il servizio di streaming per essere stato costretto a lavorare ubriaco, affamato e senza dormire.

Jeremy Hartwell ha citato in giudizio Netflix e la società di produzione Kinetic Content per “condizioni di lavoro disumane” e per aver pagato ai membri del cast meno del salario minimo. Insider ha segnalato per la prima volta l’azione legale all’inizio di questa settimana.

Hartwell ha detto alla CNN che i membri del cast sono stati effettivamente messi in isolamento per 24 ore al loro arrivo e che tutti i loro oggetti personali sono stati portati via e sono stati costretti ad aspettare ore per acqua o cibo. L’alcol, tuttavia, era sempre disponibile.

“La combinazione di privazione del sonno, isolamento, mancanza di cibo e un eccesso di alcol, tutti richiesti, consentiti o incoraggiati dagli imputati hanno contribuito a condizioni di lavoro disumane e ad uno stato mentale alterato per il cast“, ha affermato Hartwell nella sua denuncia.

“A volte, gli imputati lasciavano i membri del cast da soli per ore senza accesso a telefono, cibo o qualsiasi altro tipo di contatto con il mondo esterno fino a quando non veniva loro richiesto di tornare a lavorare alla produzione“.

Secondo i rapporti, la causa afferma che Hartwell e altri concorrenti della seconda stagione sono stati pagati un importo forfettario di 1.000 dollari a settimana, ma hanno dovuto lavorare 20 ore al giorno. Che, ha detto Hartwell, ammontava a 7,14 l’ora, meno della metà del salario minimo di 15 previsto per Los Angeles.

La risposta di Kinetic

Secondo quanto riferito, la causa afferma che qualsiasi membro del cast che ha deciso di lasciare lo spettacolo prima che le riprese fossero completate avrebbe dovuto pagare 50.000 dollari in “danni“.

L’avvocato di Hartwell Chantal Payton, della Payton Employment Law di Los Angeles, ha detto alla CNN che la mancanza di cibo e l’isolamento “hanno reso i membri del cast affamati e alterato le loro emozioni e il processo decisionale“.

Mentre Kinetic ha dichiarato a Variety in una dichiarazione: “Il coinvolgimento del signor Hartwell nella seconda stagione di ‘Love is Blind’ è durato meno di una settimana. Sfortunatamente, per il signor Hartwell, il suo viaggio è terminato presto, dato che non è riuscito a sviluppare una connessione significativa con nessun altro partecipante. Anche se non speculeremo sui motivi per cui ha intentato la causa, non c’è assolutamente alcun merito nelle accuse del signor Hartwell e ci difenderemo vigorosamente dalle sue affermazioni“.

Netflix e Kinetic non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di Insider.