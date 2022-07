Un elenco speciale di smartphone quasi gratis vi attende in questi giorni da Carrefour, gli utenti sono felici di poter scoprire e toccare con mano una selezione di ottime riduzioni di prezzo, pensate per invogliare coloro che da tempo aspettavano di risparmiare al massimo.

Il rapporto qualità/prezzo è assolutamente conveniente sotto molteplici aspetti e punti di vista, in questo modo è facile pensare di spendere poco, anche acquistando ciò che più si desiderava. La campagna promozionale è limitata ai soli punti vendita in Italia, come sempre accade quando parliamo di Carrefour.

Carrefour: offerte dai prezzi mai visti prima

Con il volantino Carrefour non si scherza assolutamente, la campagna promozionale rincara la dose di ottimi sconti speciali, proponendo al cliente finale la possibilità di mettere le mani su un Motorola Moto E20, ad un prezzo decisamente ridotto rispetto al passato. Al momento attuale, infatti, basteranno 99 euro per il suo acquisto definitivo, una cifra di tutto rispetto, in confronto comunque al listino originario.

Non è chiaramente uno smartphone top di gamma, ma è comunque perfettamente in grado di dire la sua nel mercato, data la presenza di una bellissima batteria da 5000mAh, con ricarica rapida a 18 watt, pronta per garantire una autonomia superiore alle aspettative, senza però dimenticarsi del display, un ampio IPS LCD da 6,5 pollici di diagonale.

Le restanti offerte del volantino Carrefour sono invece raccolte direttamente sul sito ufficiale.