Si dice che Apple stia pianificando di rilasciare nuove versioni dei MacBook Pro da 14 e 16 pollici non appena questo autunno, meno di un anno dopo che la società ha annunciato per la prima volta tali macchine. Mark Gurman di Bloomberg ha affermato nella sua e-mail Power On più recente che l’azienda sta già lavorando alle versioni M2 dei dispositivi da 14 e 16 pollici in risposta a una domanda di un lettore.

Gurman afferma che l’aspetto e la funzionalità dei due laptop “dovrebbero rimanere quasi gli stessi” a causa del fatto che Apple ha recentemente rinnovato la linea di computer nell’ultimo anno per includere la ricarica MagSafe, porte aggiuntive e display migliorati. La modifica più significativa sarà l’incorporazione delle varianti M2 dei chip M1 Pro e M1 Max che sono già forniti dall’azienda nelle sue linee di prodotti esistenti. Gurman ha dichiarato in riferimento ai prossimi SoC: “Ci si aspetta che una parte significativa dell’attenzione sia sul lato grafico, proprio come con il normale M2”. Se scegli la versione GPU a 10 core del MacBook Air 2022, le prestazioni grafiche sono circa il 35% più veloci rispetto alle altre opzioni.

Apple ha in programma anche altri device

Gurman scrive che anche se Apple ha in programma di lanciare i nuovi MacBook Pro ad un certo punto durante l’autunno, l’azienda potrebbe essere costretta a posticipare il lancio fino alla primavera del 2023. “Dati i continui problemi con la catena di approvvigionamento, è difficile prevedere esattamente quando gli articoli arriveranno sugli scaffali dei negozi”, ha affermato. Apple ha in programma di fornire un serie di nuovi prodotti nel corso del prossimo anno e i Mac aggiornati sono solo uno di questi. Gurman ha dichiarato che la società stava anche lavorando a un nuovo HomePod e a un Apple Watch per sport estremi in un’e-mail più recente che è stata inviata.