Nelle ultime ore sono arrivate brutte notizie per gli utenti che all’inizio di questo mese hanno accolto con grande entusiasmo il lancio da parte di Xiaomi del suo nuovo modello di punta: stiamo parlando di Xiaomi 12S Ultra.

Stando a quanto reso noto da Ice Universe attraverso un messaggio su Twitter, infatti, allo stato attuale Xiaomi non avrebbe in programma di lanciare lo smartphone a livello globale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi 12S Ultra non arriverà in Italia

Il popolare leaker non ha fornito dettagli sulla motivazione di tale decisione del colosso cinese, lasciando aperta la possibilità che in futuro le cose possano cambiare. Ricordiamo che stiamo parlando di uno smartphone premium che può contare su una dotazione da primo della classe, tale da non temere confronti con i modelli della concorrenza.

Animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, Xiaomi 12S Ultra è dotato di un display AMOLED LTPO E5 da 6,73 pollici con risoluzione QHD+ (3.200 x 1.440 pixel), luminosità massima di 1.500 nit, sensore di luce ambientale a 360°, refresh rate fino a 120 Hz, supporto alla gamma DCI-P3, Dolby Vision e HDR10+. Per quanto riguarda il comparto memorie, gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra 8 GB e 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB e 512 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1).

Punto di forza è rappresentato dalla fotocamera posteriore, realizzata in collaborazione con Leica e dotata di un sensore primario Sony IMX989 da 1 pollice da 50 megapixel. Tra le altre caratteristiche del device troviamo il supporto 5G, gli altoparlanti stereo simmetrici di Harman Kardon, il supporto Dolby Atmos e una batteria da 4.860 mAh. La speranza è che Xiaomi possa cambiare idea e portare Xiaomi 12S Ultra anche in Europa. Vi terremo sicuramente aggiornati.