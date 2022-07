Whatsapp sta per rilasciare un ulteriore aggiornamento dopo le reaction con le Emoji

WhatsApp ha recentemente ampliato alcune funzioni aggiungendo ai messaggi il supporto per tutte le emoji. Ma non è finita qui: sono in arrivo ulteriori modifiche per la funzionalità introdotta di recente sulla piattaforma di messaggistica, come suggerito da un recente beta test.

L’ultimo rapporto di WABetaInfo rivela che WhatsApp sta testando le anteprime delle reazioni come parte della beta di WhatsApp per Android 2.2.16.6 (alcuni lo stanno ottenendo anche sulla versione 2.22.16.5). La nuova funzionalità mostrerà un’anteprima del testo quando un messaggio di una chat riceve una reazione.

È stato rivelato che un elenco di chat ora mostrerà un’anteprima di una reazione al messaggio in alto per informarti dell’ultima reazione a un messaggio. Questo è applicabile sia alle chat individuali che di gruppo. Il rapporto include uno screenshot per mostrare come sarà ed ecco uno sguardo.

Un nuovo aggiornamento

Il rapporto menziona anche che questa funzionalità sarà abilitata in ogni caso. Quindi, anche se disattivi le notifiche di reazione ai messaggi, vedrai comunque le anteprime delle reazioni quando arriva l’ultimo aggiornamento.

Dovresti sapere che questa capacità è ancora in fase di test per alcuni utenti beta e non si sa se verrà rilasciata o meno per essere utilizzata da più persone. Anche se lo fa, una sequenza temporale non è disponibile.

Ci sarà anche una sezione informativa dettagliata sulle reazioni sui media condivisi. Ciò ti consentirà di vedere a quale supporto nell’album automatico è stata data una reazione. Attualmente dovrai aprire l’album multimediale condiviso per vedere questi dettagli. Poiché anche questo è in fase di test, non sappiamo se diventerà una funzionalità ufficiale.

Ogni volta e se verranno introdotti, questi nuovi aggiornamenti per le reazioni si uniranno a quello recente, che ora consente alle persone di utilizzare qualsiasi emoji per reagire a un messaggio, che era un’opzione su Instagram per molto tempo.