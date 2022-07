Da alcune settimane a questa parte gli sviluppatori di WhatsApp sono a lavoro per assicurare a tutti gli utenti della piattaforma di messaggistica istantanea importanti upgrade sia su Android che su iPhone. Alcuni upgrade hanno riguardato le note vocali, altri l’arrivo in chat di funzioni aggiuntive come le reazioni istantanea. Un ulteriore aggiornamento è stato poi quello per le videochiamate.

WhatsApp, sino a 32 partecipanti per le videochiamate

Il lavoro degli sviluppatori si è concentrato sul garantire uniformità tra le funzioni di WhatsApp e quello delle altre piazze virtuali di messaggistica. In seguito alle richieste sempre più forti degli utenti, tutti gli iscritti alla piattaforma di messaggistica potranno ora comunicare con ben 32 persone in contemporanea.

L’aggiornamento che ha ampliato il numero dei partecipanti alle videochiamate nasce dalla voglia di WhatsApp di competere con altri servizi che proprio sulle videochiamate hanno concentrato gran parte delle loro fortune. Inulte sottolineare come ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet siano cresciute negli ultimi mesi grazie alle loro attività per le riunioni a distanza tr alo smart working e la didattica online.

Il roll out di quest’aggiornamento è già in fase avanzata su iPhone e sugli smartphone Android di ultima generazione. In seguito al lancio di questo upgrade, gli sviluppatori di WhatsApp guarderanno anche oltre con prospettive per il futuro a breve termine. Il prossimo passo per i tecnici della chat potrebbe essere la condivisione di spazi di lavoro in rete. Per l’arrivo di questo upgrade su WhatsApp sono però previsti tempi di sviluppo leggermente più ampi.