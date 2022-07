I nuovi sconti del volantino Unieuro sono veramente assurdi, i prezzi sono molto più bassi del normale sulla maggior parte dei prodotti attualmente in commercio, anche top di gamma.

La campagna promozionale permette a tutti gli utenti di avere l’accesso a prodotti d’altissimo livello, anche spendendo relativamente poco, o comunque meno del listino originario, data la presenza di sconti attivati sia online che nei negozi fisici sul territorio nazionale. Tutti coloro che sceglieranno di acquistare dal divano di casa propria, avranno inoltre la possibilità di ricevere la merce a domicilio a titolo completamente gratuito, solo nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro.

Aprite immediatamente i codici sconto Amazon e tutte le offerte che potete trovare sul nostro canale Telegram ufficiale, li avete a questo link.

Unieuro: offerte da non credere, ecco tutti i prezzi migliori

Queste splendide offerte del volantino Unieuro partono dalla fascia alta della telefonia mobile, in particolare dall’Apple iPhone 13 Pro Max, un dispositivo richiestissimo (e desideratissimo) dal pubblico, ma troppo spesso irraggiungibile dato il prezzo tanto elevato. Ad oggi, infatti, sono richiesti 1229 euro per il suo acquisto definitivo; più bilanciato è sicuramente Apple iPhone 12, il cui prezzo finale è di 749 euro, ma per essere più aggiornati, acquistando ad esempio il modello del 2022, ecco il consiglio di puntare dritti su iPhone 13, in vendita da Unieuro con un esborso finale di 929 euro.

Il sistema operativo Android è ugualmente coinvolto nella campagna, ma se siete curiosi di scoprire quali sono gli sconti attivati, dovete assolutamente collegarvi al sito ufficiale dell’azienda.