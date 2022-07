Volete un prodotto gratis da Trony? allora siete nel posto giusto, proprio in questi giorni l’azienda ha lanciato un volantino ricchissimo di occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Prima di raccontarvi nel dettaglio come fare per accedere allo sconto di cui vi parlavamo, dovete sapere che gli acquisti possono essere completati solamente nei negozi fisici, al momento in cui vi scriviamo le riduzioni non sono attive online sul sito ufficiale. In parallelo, coloro che spenderanno eventualmente più di 199 euro potranno richiedere la rateizzazione senza interessi.

I codici sconto Amazon sono gratis solo sul nostro canale Telegram, premete qui per scoprirli subito.

Trony: offerte e grandi sconti per tutti

Con il volantino Trony gli utenti hanno davvero un’occasione unica, ovvero avere l’accesso ad un prodotto gratis. Ma come fare per riceverlo?

L’iter da seguire potrebbe apparire complesso, ma vi assicuriamo che non lo è assolutamente. La prima cosa da fare è aggiungere al carrello uno dei seguenti prodotti: piccolo elettrodomestico dal prezzo superiore ai 59 euro, grande elettrodomestico o televisore il cui costo sia superiore ai 399 euro.

Fatto questo, la scelta diventa liberissima per il consumatore finale, in particolare sarà possibile aggiungere altri due prodotti, ed allo stesso tempo godere in cassa di uno sconto fisso del 100% applicato sul meno caro della selezione. Nel caso in cui si volesse rinunciare ad un prodotto, aggiungendone complessivamente uno, per un totale di due, lo sconto finale sarà pari al 50% del listino.

Per maggiori informazioni in merito al volantino di casa Trony, non dovete fare altro che aprire sin da subito le pagine che trovate online.