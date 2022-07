TIM supera tutta la concorrenza nel corso di questa stagione estiva. Il provider italiano ha messo in campo una serie di ricaricabili molto vantaggiose per gli utenti con consumi quasi illimitati e con prezzi da vero e proprio ribasso. L’obiettivo di TIM è quello di competere con Iliad a tutto campo.

TIM, due offerte low cost per l’inizio dell’estate

La migliore occasione per i clienti di TIM è rappresentata dalla tariffa Gold Pro. Il ticket per gli abbonati prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche un pacchetto aggiuntivo con 70 Giga per la navigazione di rete in 4G. Il prezzo previsto per il rinnovo di questa ricaricabile sarà pari a 7,99 euro.

La Gold Pro si unisce ad altre iniziative legate al gestore italiano. I clienti che decidono di attivare una SIM con TIM potranno anche attivare la Steel Pro. Il pacchetto per gli utenti, in tal caso, prevede chiamate illimitate verso tutti, SMS infiniti e anche 50 Giga per la connessione di rete. Il prezzo sarà di 6,99 euro ogni mese.