Nel programma di fidelizzazione gratuito TIM Party è stato lanciato un nuovo concorso a premi, che permette ai clienti TIM di linea fissa e mobile di tentare ogni giorno di vincere un Samsung Galaxy S22 Ultra.

Il top di gamma, come ben saprete, vanta il supporto per la S Pen che è inclusa nel prezzo e trova il suo alloggiamento all’interno del dispositivo. Scopriamo insieme come tentare la fortuna.

Tim regala Samsung Galaxy S22

Per tentare di far proprio questo gioiellino, i clienti TIM dovranno necessariamente essere iscritti a TIM Party, effettuare l’accesso e tramite l’apposito banner essere indirizzati alla pagina dedicata. A questo punto, e dopo aver letto e accettato sia l’informativa sulla privacy che il regolamento del concorso stesso, è il turno di tentare la fortuna.

Per rendere imparziale e corretta la distribuzione dei premi, che ricordiamo essere un S22 Ultra al giorno per un totale di 10 dispositivi, questi verranno assegnati in maniera totalmente casuale. Il meccanismo di vittoria infatti si basa sull’instant win, il che significa che al momento stesso sarà possibile sapere se ci si è aggiudicati il device oppure no.

Al momento della vincita, i clienti dovranno cliccare sul pulsante dedicato per accettare il premio e una volta fatto dovranno compilare un form inserendo i dati richiesti per la spedizione. Infine, i partecipanti ottengono anche dei badge per TIM Party Collection, il concorso che al momento in cui stiamo scrivendo mette in palio un viaggio in Patagonia per due persone.