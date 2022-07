I telefoni cellulari trasmettono una forma di radiazione non ionizzante dalle loro antenne. Questa trasmissione è il modo in cui avvengono le chiamate wireless e le connessioni WiFi, e i tessuti del corpo assorbono questa energia.

La radiazione aumenta durante le telefonate, ma l’esposizione continua molto tempo dopo. Nel 2009 è stato pubblicato uno studio che ha misurato la densità ossea pelvica in 150 uomini, i quali hanno indossato tutti i telefoni attaccati alla cintura per 15 ore al giorno per circa sei anni. Gli scienziati hanno scoperto che la densità minerale ossea era diminuita sul lato del bacino dove era posizionato il telefono.

Un gruppo di scienziati internazionali ha fatto appello alle Nazioni Unite, citando i risultati della ricerca, chiedendo ulteriori iniziative per la protezione contro i campi elettromagnetici, l’esposizione ai campi elettromagnetici.

I 10 smartphone che emanano più radiazioni

La FCC ha creato linee guida per misurare le radiazionie utilizzando il tasso di assorbimento specifico (SAR). Il SAR ha fissato un massimo per le radiazioni legali dei telefoni cellulari a 1,6 watt di energia assorbita per chilogrammo di massa corporea. Questo test utilizza gli effetti termici delle radiazioni del telefono.

Il limite è 1,6, ma alcuni telefoni si sono avvicinati al limite, ecco quali sono:

Motorola Droid Maxx – SAR 1.54

Motorola Droid Ultra – SAR 1.54

Motorola Moto E – SAR 1.5

Alcatel One Touch Evolve – SAR 1.49

Huawei Vitria – SAR 1.49

Kyocera Hydro Edge – SAR 1.48

Kyocera Kona – SAR 1.45

Kyocera Hydro XTRM – SAR 1.44

BlackBerry Z10 – SAR 1.42

BlackBerry Z30 – SAR 1.41

Proteggersi dalle radiazioni

Dovresti sbarazzarti di uno di quei telefoni se ne hai uno. Ogni volta che entri in contatto con esso, riceverai una quantità di radiazioni maggiore rispetto ad altre marche.

Tieni i bambini al sicuro. I bambini sono più suscettibili alle radiazioni e questo può causare difficoltà comportamentali, problemi emotivi, problemi sociali e iperattività.

Riduci il tuo utilizzo. Spegni il telefono quando non lo usi; non limitarti a spostarlo in modalità di sospensione dove sta ancora emettendo energie cancerogene.

Telefonate solo con una buona ricezione. Più debole è la connessione, maggiore è la potenza utilizzata dal telefono, quindi le onde possono penetrare nel tuo corpo ancora più in profondità.

Non portare il telefono sul corpo. Evita di metterlo in tasca, minori sono gli strati tra te e il tuo telefono, più radiazioni vengono inviate al tuo corpo.